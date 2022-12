Liquidadora de Saludcoop no cree que antiguos dueños recompren la EPS

La liquidadora de Saludcoop, Angela Echeverry, negó que a través de Prestasalud, Carlos Palacino pueda recomprar “por la puerta de atrás” a la intervenida EPS, esto porque en la junta directiva de la oferente se encuentra Jaime Barrera Fandiño, mano derecha de Palacino en Saludcoop.



“Me abstengo de hacer algún comentario de los que ahora están en estudio. No creería que eso vaya a ocurrir, pero hasta el momento que no tengamos evaluado el tema es prematuro pronunciarnos”, dijo.



El pasado martes, por el delito de peculado, la Fiscalía llamó a indagatoria a Carlos Palacino, expresidente de la EPS Saludcoop.



El organismo investiga si hubo irregularidades en el manejo de recursos parafiscales recibidos por la intervenida EPS en los años 2002 y 2003.



El Grupo Sanitas y el consorcio Prestasalud son los dos oferentes que quedan en la recta final del proceso de venta.