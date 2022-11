Lluvias y derrumbes provocaron el colapso de cuatro viviendas en Barrancabermeja

Un torrencial aguacero se registró en Barrancabermeja y provocó emergencias en por lo menos siete sectores, según reportan las familias afectadas.

En el barrio Pozo Siete varias viviendas resultaron inundadas y en el barrio Cincuentenario, sus habitantes se encuentran sin servicio de luz.

Sin embargo, la situación más delicada es el sector de Cielo Abierto una zona de invasión y de alto riesgo, donde un deslizamiento de tierra provocó la caída de cuatro humildes viviendas.

Luis Rodríguez, quien resultó afectado, contó a BLU Radio que se encontraba durmiendo cuando empezó a llover fuertemente. “Estábamos con mi hijo cuando escuché el sonido de la tierra y le dije a mi hijo, salga que esto se nos viene encima”.

Igualmente le ocurrió a David Santamaría quien pasó toda la noche a la intemperie porque el alud de tierra y el fuerte viento arrancó el techo y tumbo paredes.

“El sonido de las láminas de zinc nos alertaron y los vecinos gritando, yo estaba durmiendo y me levanto y veo el techo que se estaba moviendo, de ahí pegamos la carrera. Ahora no tenemos para a dónde ir, no tenemos como arreglar la casa”, relató.

Las lluvias también causaron emergencias viales en otros municipios. En la vía de ingreso a San Gil, el paso se encuentra a un carril por la caída de rocas, entre Enciso y Carcasí la carretera está bloqueada por deslizamientos de tierra y finalmente en la transversal del Carare entre los municipios de Landázuri y Cimitarra hay problemas de movilidad por lodo y tierra que cayó sobre la carretera en los kilómetros 6 y 19.