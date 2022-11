Lo qué pasa en Venezuela es una masacre: Partido Conservador

En el primer Encuentro Internacional de Centro Derecha, Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, aseguró que la situación en Venezuela es una masacre y no hay que utilizar el lenguaje para tapar la barbaridad de los hechos.



"¿Cómo llamar a lo que está ocurriendo allí, si no es con la palabra “masacre” ?, ¿qué calificativo darle a quienes ordenan el encarcelamiento de políticos y estudiantes, y el asesinato de ellos mientras ejercen su derecho natural a la protesta, si no es con el calificativo de “criminales”? No dejemos que el lenguaje sirva de velo protector para este régimen.



Andrade envió un saludo de apoyo a todos los venezolanos que no cuentan con medicamentos, que pasan hambre y a los presos políticos. Espera que el Partido Conservador cree una alternativa para 2018 que evite en toda medida que Colombia avance hacia la situación del vecino país.





"Un profundo saludo a los presos políticos. Un profundo saludo a las madres que no encuentran alimentos para sus hijos. Un profundo saludo a quienes no consiguen medicinas en los hospitales. Un profundo saludo a quienes reclaman lo que no es más que su derecho mínimo y elemental: el de disfrutar de la libertad, y el de tener un gobierno elegido libremente, y que responda ante el pueblo. Unámonos todos en este saludo, y no dejemos que pase ni un minuto sin recordar a nuestros hermanos de Venezuela", aseguró Andrade.



Frente al panorama de 2018, el presidente de la colectividad conservadora dijo que el partido debe tener una propuesta de Gobierno propia.



"El conservatismo tiene que empezar a prepararse desde hoy mismo para ser opción de poder y de gobierno, y para llegar a 2018 con una alternativa propia, revestida de toda nuestra fortaleza de ideas. Ofrezcámosle a Colombia una alternativa para 2018 que enarbole la defensa y dignificación de nuestras instituciones, y que sea baluarte contra quienes quisieran que Colombia camine por la senda de la tragedia venezolana", indicó el senador.