Lo único que falta es que me peguen un tiro en la cabeza: Petro

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que solo falta que lo maten, luego de que le extinguieran su patrimonio, por irregularidades en el nuevo modelo de recolección de basuras, además de la destitución por la que pasó tras decisión de la Procuraduría.

“Hay que perder el miedo. A mí ya me quitaron hasta el sueldo, me embargaron las cuentas, me pusieron multas, demandas penales, me destituyeron. Lo único que falta es que me peguen un tiro en la cabeza”, dijo el mandatario capitalino.

La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó la millonaria multa al alcalde Petro, y a varias empresas por la implementación del sistema de basuras en Bogotá.

