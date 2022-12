Los colombianos van a refrendar acuerdos de paz y su implementación: Velasco

a la reunión que sostuvieron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, en la que se habló sobre mecanismos para avalar los diálogos La Habana. ( Lea también: Congreso evaluaría mecanismo para refrendación de acuerdos del proceso de paz ).

El senador dijo que sí habrá refrendación y de que no se hará “conejo”. “Los colombianos refrendarán los acuerdos y su implementación; la refrendación debe ser sobre una norma específica y no puede ser sobre una idea en abstracto”.

Al preguntarle por el riesgo de que los colombianos no entiendan los puntos específicos de la refrendación, el congresista aseguró que “es un riesgo que se corre si no se llega al umbral que se exige para un referendo. El referendo es uno de los mecanismos de refrendación, puede haber otros mecanismos que no exijan esa mayoría o umbral”.

Por otra parte, Velasco manifestó que lo que de alguna manera se está pensando cómo, a través de un acto legislativo que modifica la Constitución, poder empoderar al Congreso para que de manera más ágil pueda desarrollar los acuerdos.

“Entiéndase empoderar al Congreso, no suplantarlo. Empoderar al Congreso significa hacerlo más ágil. Hoy para hacer una reforma constitucional se necesitan ocho vueltas, hoy un acto legislativo podría decir se hace la reforma constitucional con cuatro vueltas”, precisó.