Los hombres que quieren tumbar la reelección del procurador Ordóñez

Carlos Mario Isaza, uno de los demandantes ante el Consejo de Estado de la reelección del actual procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que su argumento principal es que el Senado no podía reelegirlo porque “no les está permitido hacer lo que no está prohibido”.

Publicidad

“Consideré que si bien la reelección del procurador general no estaba prohibida, tampoco estaba autorizada y a los servidores públicos por regla general no les está permitido hacer lo que no está prohibido”, explicó.

El abogado Carlos Mario Isaza dijo que la reelección del procurador no está autorizada ni por la Constitución ni por ley alguna, aunque advirtió que “hay otros cargos del Estado que se encuentran en similar condición a la del procurador, como el cargo del defensor del Pueblo”.

Publicidad

Aseguró que en la demanda no hay intereses políticos aunque aceptó que “profeso las ideas del otro extremo que las de Alejandro Ordóñez”.

Publicidad

A su turno, Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador y uno de los demandantes de la reelección del procurador Ordóñez, dijo en BLU Radio que el principal argumento de la demanda es que la elección del procurador violó el artículo 126 de la Constitución que busca combatir el “amiguismo y el nepotismo” en la designación de funcionarios públicos.

Agregó que en este caso, es claro que el procurador “nombró varios familiares y magistrados en la Corte Suprema de Justicia” para garantizar su reelección, “violando la carta constitucional”, y que por eso “general las irregularidades en la reelección”.

Publicidad

Sin embargo, Uprimny señaló que no incluyó el argumento que es inconstitucional la reelección, tal como lo afirmó Carlos Mario Isaza.