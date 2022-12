Luego de visita a Colombia, CPI dice que apoya proceso de paz pero con justicia

Luego de la vista que hizo una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Colombia entre el 1 y el 13 de febrero, el alto tribunal enfatizó en que apoya el proceso de paz que adelanta el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.



Sin embargo, el tribunal internacional recalca que el acuerdo deberá asegurar que haya justicia sin impunidad.



La Corte Penal Internacional destaca: “la fiscal reitera su apoyo a los esfuerzos realizados por Colombia para poner fin al conflicto armado, que se prolonga desde hace decenios, de conformidad con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma”.



“Los principios del Estatuto de Roma reflejan el consenso de la comunidad internacional con respecto a la función integral de la justicia para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad sostenibles. La paz y la justicia en efecto se refuerzan mutuamente”, agrega el texto.



Durante la visita, la fiscal delegada de la CPI mantuvo conversaciones con altos funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil e internacionales.



Cabe recordar que la fiscal también se reunió con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez y varios congresistas que se oponen al proceso de paz.



-Tres obreros heridos y uno desaparecido dejó una explosión en una fábrica de plástico, en la zona industrial de Manizales.



-En el bunker de la Fiscalía hay expectativa ante la llegada del exmagistrado Nilson Pinilla, quien fue citado a entrevista por la Fiscalía para avanzar en las investigaciones por el escándalo de sobornos en la Corte Constitucional.



-El magistrado Mauricio González le pidió paciencia a los colombianos frente a las investigaciones que tendrá que adelantar la Comisión de Acusación de la Cámara frente este tema.



-Comienza sala plena extraordinaria en la Corte Constitucional donde definirán el nombre del vicepresidente encargado del tribunal después de que se apartara de su cargo Jorge Pretelt.



-Este jueves se radicaría la solicitud de audiencia contra los directivos de la Fundación Universitaria San Martín capturados en las últimas horas, para su judicialización.



-?”Como un alivio” calificaron los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín en Medellín la captura de Mariano Alvear y otros dos directivos de esa Institución de Educación Superior.



-Los estudiantes de la misma institución en Barranquilla piden fusionar las sedes en esa capital para facilitar el reinicio de clases.



-Continúa la ocupación de los predios de un ingenio azucarero en el municipio de Corinto, norte del Cauca, donde hay tensión por posibles nuevos enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública.



-En las calles de Bogotá donde padres y conductores de vehículos escolares opinaron sobre el decreto que expidió el Ministerio de Transporte, que les da dos años para implementar cámaras y GPS para que los papás puedan hacerle seguimiento a los vehículos que transportan a sus niños.



-Otro video puso a Nicolás Gaviria nuevamente en el ojo del huracán, porque quedó demostrado que ya en otras ocasiones había ofendido a la Policía. La semana entrante tendrá que responder por su comportamiento ante la Fiscalía.



-Las autoridades ambientales en Cundinamarca ordenaron la suspensión de una obra que se estaba adelantando en los cerros orientales de Bogotá.



-Un ganadero del Magdalena de 85 años, que estaba secuestrado hace 7 meses, fue rescatado en las últimas horas, por el Gaula de la Policía en La Guajira.



-El Ejército en La Guajira asegura que secuestrados de bandas delincuenciales estarían siendo llevados a territorio venezolano.



-En Cartagena donde hay un nuevo caso de maltrato animal. Un caballo utilizado para el transporte de carga se desplomó por el exceso de trabajo y las altas temperaturas.



-La Policía de Bogotá realizó un operativo en varias bodegas del sur de Bogotá, donde se almacenaban camisetas falsas de equipos de fútbol y otros elementos deportivos.



-A dos años de la muerte del ex presidente Hugo Chávez, Venezuela se prepara para conmemorar su legado con varios actos multitudinarios citados por el oficialismo. A pesar de la crisis política y económica que atraviesa el país el presidente Nicolás Maduro asegura que no traicionará el legado del desaparecido mandatario.



-Hillary Clinton pidió hacer públicos sus correos personales tras la controversia que se generó alrededor de que la exsecretaria de Estado usara su correo privado y no el oficial mientras estuvo ejerciendo el cargo.