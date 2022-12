Luis A. Hoyos justifica no asistencia a citación; acusa a Santos de asediarlo

El exasesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga , Luis Alfonso Hoyos, envuelto en un escándalo por presentarse en RCN Televisión con Andrés Sepúlveda , el hacker detenido por supuestas interceptaciones ilegales, explicó las razones por las cuales no asistió a la citación que le hiso la Fiscalía por estos hechos.

Publicidad

En un comunicado, Hoyos critica las versiones sobre su actuación que han sido dados por los medios de comunicación y se declara víctima “persecución y asedio” por parte del presidente Juan Manuel Santos .

Este es el texto del comunicado:

Publicidad

Durante estas dos semanas mi familia ha sufrido por la manera como poderosos medios y periodistas han arrastrado conmigo por el piso. Mi mamá, mi esposa, nuestros dos pequeños hijos, mis hermanas y hermano y todos los seres cercanos no entienden esta avalancha que pretende destruirme.

Publicidad

Se equivoca de manera grave el señor Presidente de la República cuando decide escogerme como uno de sus objetivos de persecución y asedio. Ojalá recapacite porque él debe actuar como Presidente de todos los colombianos.

¡Qué bueno que en estos días se escucharan las voces críticas y sabias de los viejos maestros del periodismo acerca de la ética periodística y el respeto a la dignidad humana!

Publicidad

Pero lo sucedido en las últimas 24 horas no tiene nombre: han hecho creer a la opinión pública que me niego a atender una citación de la Fiscalía. ¿Por qué no dicen la verdad? Anteayer, inmediatamente después de recibir la citación, informé a la Fiscalía que estaba a plena disposición para atender todas las citaciones que me hicieran; les expliqué, ante el precipitado llamado, que tenía compromisos previos en Manizales y que les solicitaba de manera respetuosa fijar fecha y hora inmediatamente después de mi regreso y les pedí una aclaración. Nada de eso se ha dicho. ¿Por qué siguen escondiendo la verdad? ¿Quién se beneficia con esa falsedad?

Publicidad

Hace unas horas, antes de ir a dormir, me llamó mi esposa desde Bogotá, preocupada porque al regresar anoche de su trabajo, encontró en la portería del edificio una nota de la Fiscalía ordenándome que debo ir esta mañana a la citación pero sin responder mi petición de aclaración. Físicamente me es imposible llegar ahora y no tengo avión a disposición como sí lo tiene el señor Presidente.

Voy a adelantar mi regreso a Bogotá. Por supuesto que acudiré a todas las citaciones y tengo derecho a que mientras llego, la Fiscalía atienda la pregunta que sigue sin respuesta y me fije hora y fecha para la citación.

Publicidad

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal