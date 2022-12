Por segunda vez en una semana, una madre denunció la confusión en la compra y posterior entrega en una droguería de albendazol, un purgante, pero en su lugar le vendieron tramadol, un potente analgésico tipo opioide.

Mariela Páez denuncia que se acercó a la droguería de la ciudadela Juan Atalaya, occidente de Cúcuta, para comprar el albendazol para purgar a su hijo de 2 años, pero en lugar, la caja del medicamento tenía en su interior tramadol, el mismo analgésico que causó la muerte de dos niños , de 6 y 10 años, en días pasados.

Publicidad

En su casa y después del caso de la droguería de Cruz Verde donde entregaron por error el medicamento, en lugar del purgante, Mariela Páez revisó con detenimiento el frasco que le iba a dar a su hijo, en ese momento notó que no era lo que había comprado.

“(La droguería) me dijo que no era su culpa, sino del laboratorio, que deben recoger el producto para que lo revisen. Con lo que les ocurrió a los niños en Bogotá, si yo no leo el producto, se lo hubiera dado, eso es muy fuerte para él, es un niño de dos años”, aseguró.

Vea aquí: Droguería confundió purgante con tramadol y error mató a dos niños en Bogotá

Publicidad

Este es el segundo caso de confusión con los mismos medicamentos implicados, el purgante albendazol y el analgésico tramadol, con el que las autoridades de salud se enfrentan en solamente una semana, luego del caso en Bogotá que provocó la muerte de los pequeños hermanos.

Escuche el audio de esta noticia aquí:

Publicidad

Madre evitó tragedia al notar que droguería le vendió tramadol en vez de purgante → https://t.co/geRynxQheh #MeridianoBLU pic.twitter.com/TUztpYzrd1 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 28, 2020