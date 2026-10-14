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Manel Grau anuncia acciones penales contra Eva Ferrer tras acusaciones en su contra

Grau niega estar implicado en una trama de tráfico de armas, drogas y dinero vinculada a la exprimera dama, Verónica Alcocer, como sugirió Ferrer en su entrevista del fin de semana.

Manel Grau // Eva Ferrer y Verónica Alcocer.
Manel Grau // Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de oct, 2026

El catalán Manel Grau anunció el inicio de acciones penales en contra de Eva Ferrer luego de la entrevista en la que ella lo acusa de ser parte de una red que presuntamente movió armas, dinero y drogas entre Colombia y Venezuela y que estaría vinculada a la exprimera dama, Verónica Alcocer.

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Según Ferrer, Grau habría participado en la movilización de dinero, habría hecho "negocios" en Ecopetrol y la habría intimidado en su apartamento para que renunciara al cargo de consejera presidencial.

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"Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán. Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas, que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna, por la sencilla razón de que no son ciertas", escribió Grau en una carta publicada este miércoles.

La denuncia de Grau será por los delitos de injuria y calumnia e irá acompañada de acciones civiles buscando una reparación económica por afectaciones a su buen nombre y reputación.

"La señora Eva Ferrer Galcerán fue durante los últimos 25 años una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional. Tras la profunda decepción que sus afirmaciones me han causado, y en virtud de mi formación cristiana, hago un llamado a la cordura para que se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella", agregó Grau.

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Las acusaciones de Ferrer ya están llevando a la acción a los organismos de control. La Fiscalía la escuchará esta semana y la Procuraduría la llamó a ella y a otros cinco exfuncionarios de Gobierno a declarar bajo juramento. Mientras tanto, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Aérea iniciar una investigación interna sobre los vuelos en los que se movilizó Verónica Alcocer.

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