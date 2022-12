Marco para la Paz mueve a víctimas a tomar la justicia por sus manos: procurador

que sienta las bases para el paso a la vida civil de las Farc, tras un acuerdo de paz.

De acuerdo con el procurador, la justicia transicional debe tener componentes de verdad y reparación y también de punitivo, porque de los contrario “se estaría privilegiando al victimario y sacrificando a la víctima, creando un anarquismo social”.

En ese escenario que plantea Ordóñez, las víctimas del conflicto armado colombiano llegarían incluso a tomar la justicia por sus propias manos y puso el ejemplo de la desmovilización del M-19 y el genocidio cometido con los líderes guerrilleros que crearon la Unión Patriótica.

“Colombia no es Irlanda, las Farc no es el IRA, el narcotráfico no puede comprarse a ideales políticos o religiosos”, explicó.

Ordóñez apuntó que aprobar el Marco Jurídico para la Paz crearía una paz insostenible y aseguró que “se está jugando con candela porque no se puede desconocer la idiosincrasia y la historia”.

Alejandro Ordóñez expuso que habrá impunidad en el Marco Jurídico para la Paz porque expresamente se escogerán los casos de delitos de lesa humanidad a investigar y en los que sí se judicialicen se harían beneficios en la ejecución de la pena. “Los máximos responsables de esos delitos no pagarían un día de cárcel, eso es impunidad aquí y en la Conchinchina”, apuntó.

Este miércoles a las 8:00 a.m., los ocho magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional se encontrarán para votar el Marco Jurídico para la Paz, ya aprobado por el Congreso y que sentaría las bases para un acuerdo de paz y el paso de la guerrilla de las Farc a la sociedad civil.