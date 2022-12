“Me cambió la calidad de vida”: paciente que consume marihuana con fines médicos

dijo en BLU Radio que su experiencia ha sido muy buena porque le ha ayudado a aliviar bastante las molestias.

Publicidad

“Lo primero que tengo que decir es que me ha cambiado la calidad de vida”, dijo al agregar que en empezó con infusiones en alimentos y ahora consume “porros”.

“Cuento con el permiso del Estado para consumir y cultivar pero en Chile la venta es ilegal. Pero si me pillan con un porro no me va a pasar absolutamente”, indicó.

Publicidad

Agregó que hasta el “2013 la marihuana era la puerta de entrada para otras drogas” aprendió que la marihuana no era mala y que “no quema las neuronas”.

Publicidad

Sin embargo, dijo que se debe tener cuidado porque al legalizarse “pueden aparecer pacientes falsos”, aunque aclaró que los “pacientes no son traficantes ni delincuentes”.

“Yo consumo una o dos veces a la semana. Pienso que esto también va en la educación. Eso es fundamental si se piensa en la legalización”, dijo.

Publicidad

Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos dijo que apoya la iniciativa del senador Juan Manuel Galán de legalizar la marihuana con fines medicinales.

Publicidad

“Sea esta la oportunidad, senador Juan Manuel Galán, para decirle que vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana”, dijo el Presidente Juan Manuel Santos, al instalar el Foro ‘Política de Drogas, tras 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán.

El jefe de Estado sostuvo que tal proyecto se entiende “como una medida compasiva para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales, pero también como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser los intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar su sufrimiento”.