Mi actitud fue para evitar más violencia: Carolina Guerra sobre pelea en Brasil

involucrados Manolo Cardona y Yamit Amat Sena.

Este es el texto del comunicado:

“Ha sido duro ser objetivo del intransigente juicio de muchos, del veneno que no conoce razones, de la incomprensión de algunos y del insulto de cientos de colombianos. Ha sido reconfortante, por otro lado, recibir el apoyo, la solidaridad y las palabras de aliento de tantos amigos y desconocidos que supieron ver que mucho más allá de que yo hubiera estado presente en un evento desafortunado (como puede pasarle a cualquiera), siempre existe la opción de ser pacífico y conciliador, aún en un ambiente o situación hostil.

Independientemente de quien estuviera ese día en el lugar y de cómo se presentaron los hechos, siempre voy a seguir defendiendo mi creencia de paz y de respeto. Más aún cuando se trata de una situación en la que hay involucrados compatriotas. Por eso, mi reacción al ver a una persona herida (a la que no conocía y quien de hecho, hacía parte del grupo que minutos antes estaba insultando a quienes me acompañaban, incluyendo niños), fue acercarme a ayudar a calmar los ánimos y evitar más violencia a toda costa. Antes de ser artistas o personajes reconocidos, paisas, bogotanos, de un partido político o de otro, somos humanos. Por eso fui a asistir a esta persona exponiéndome, incluso, a que me pasara algo a mí.

Lamento profundamente lo sucedido, pues uno no puede sino lamentar cualquier manifestación de violencia. Como país hemos sufrido ya suficiente de esta y de intolerancia como para seguir perpetuándola entre ciudadanos comunes. Soy consciente también de que como figura pública llevo una gran responsabilidad a cuestas. Quienes me conocen saben cuánto me preocupa desde mi profesión y mi cotidianidad, mostrar siempre la mejor cara de mi país.

Como dije antes, siempre existen dos caminos y en esta situación o cualquier otra que se presente, mi decisión fue y será siempre pacifista. Por eso, aprovecho para hacer un llamado a que las discusiones nunca se salgan de las manos. Siempre la mejor opción será conciliar a favor de las dos partes.

Tengan la plena seguridad de que cada día que pasa hago lo mejor que puedo como colombiana y como mujer para enaltecer el nombre de nuestro país. Tengan la plena seguridad de que esta Guerra sólo quiere paz".