“Mi conciencia me impide votar por Zuluaga o Santos”: senador Jorge Robledo

Juan Manuel Santos para la segunda vuelta de elecciones.

Luego de que la colectividad de izquierda decidiera no respaldar a ningún candidato en segunda vuelta, Robledo manifestó que se comunicó que sin importar quién gane serán oposición al programa de los programas de Santos y Zuluaga.

“Las contradicciones con Santos y Zuluaga son tanto tan grandes en todos los terrenos que a mí se me vuelve insalvable la decisión de respaldar a alguno de los dos (…) se ha intentado poner en el país una dicotomía que hay que escoger entre la paz y la guerra pero es que el Polo Democrático dejo la posición fijada frente a esto. Nadie puede pedirnos pruebas de qué es lo que pensamos”, manifestó Robledo.

“El hecho de que no respalde a ninguno de estos candidatos pues resulta una manipulación de los hechos replantear que no somos partidarios del proceso de paz, por supuesto que lo somos”, agregó.

Por otra parte, afirmó que no lo convence esa teoría de que si no vota por Santos ayudará a que la derecha suba al poder. “Es un argumento poco respetuoso. Existe la posibilidad de votar por uno u otro candidato, abstenerse o no marcar el voto. Ese es un derecho democrático de gran importancia”.

“Me parece inaceptable obligar a la gente contra su conciencia. Quién puede arrogarse ese derecho (…) si yo no voto por como quiere el partido Liberal, entonces soy satanizado, crucificado y ponen en mi boca lo que no he dicho”, expresó molesto Robledo.

En caso de que el candidato de la derecha gane con una diferencia grande de votos, el congresista dijo que no le daría remordimiento de conciencia porque tiene diferencias grandes con ambos candidatos. “Mi conciencia me impide votar por cualquiera de los dos. Exijo que se me respete mi conciencia, nadie me puede violentar”.