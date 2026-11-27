El ministro de Defensa, Jorge Mora, respondió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó la presencia del presidente Abelardo De La Espriella durante las operaciones militares y advirtió que esa imagen podría transmitir a los soldados el mensaje de que recibirán recompensas por producir bajas en combate.

Mora calificó los señalamientos de “inaceptables” e “irresponsables” y rechazó que se relacione el acompañamiento del jefe de Estado a las tropas con la promoción de la muerte o con el origen de los llamados falsos positivos.

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“No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados”, manifestó el ministro.

En su pronunciamiento, el funcionario defendió la presencia del mandatario en las operaciones militares y aseguró que las actuaciones de la Fuerza Pública están sujetas a la Constitución, la ley, el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).



El ministro también sostuvo que un presidente que acompaña a sus tropas no necesariamente promueve la violencia, sino que conoce directamente las condiciones en las que trabajan los integrantes de las Fuerzas Militares, reconoce sus sacrificios y respalda el cumplimiento de su misión constitucional.

“Presidente que acompaña a sus tropas no significa presidente que promueve la muerte. Significa un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión constitucional”, afirmó Mora.

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El jefe de la cartera de Defensa insistió en que el respaldo a las Fuerzas Militares no debe confundirse con una apología de la muerte. Además, señaló que los soldados merecen reconocimiento por su labor de protección de la vida de los colombianos y no señalamientos que, a su juicio, desdibujen su función.