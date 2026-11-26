Colombia hizo efectiva la extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos requeridos por diferentes delitos. Se trata del colombiano Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde del municipio de Pupiales, Nariño; el mexicano José María Ruiz Migoya, y el venezolano Alex Alejandro Prado Garrido. Los tres fueron entregados a las autoridades estadounidenses para responder por investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y delitos sexuales.

Belalcázar Gaon es requerido por las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el denominado Cartel de La Guajira, organización señalada de participar en el envío de cocaína hacia ese país y Europa.

Publicidad

Su extradición tiene especial relevancia para Nariño debido a que ocupó el cargo de alcalde de Pupiales. El caso pone en el centro de la atención la investigación sobre la presunta participación de un exmandatario municipal en una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

José María Ruiz Migoya, de nacionalidad mexicana, fue extraditado por su presunta participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red narcotraficante. Por su parte, el ciudadano venezolano Alex Alejandro Prado Garrido es requerido por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad. Aunque los tres procedimientos fueron realizados en una misma jornada, corresponden a investigaciones independientes y a conductas penales diferentes.



El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la operación a través de su cuenta de X. “¡Las extradiciones no paran!”, escribió el mandatario al informar sobre la entrega de los tres ciudadanos. En el mismo mensaje sostuvo que “en Colombia nadie está por encima de la ley” y advirtió que ni los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras impedirán la acción de las autoridades.

El jefe de Estado también señaló que las personas requeridas por la justicia serán perseguidas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Según el balance divulgado por la Presidencia, con corte al 15 de noviembre, durante su Gobierno se habían firmado 167 extradiciones, de las cuales 91 ya se habían hecho efectivas. La administración presentó estos procedimientos como parte de la cooperación judicial con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.