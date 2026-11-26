Tras la operación de la Fuerza Pública que puso fin a 17 horas de secuestro masivo en la sede del almacén Éxito en Cartagena, se conocen estremecedores detalles del cautiverio vivido por más de 80 personas.

Entre los sobrevivientes se encuentra Lizeth Quintana, una comerciante de almuerzos que acudía diariamente al supermercado para abastecerse de insumos y terminó atrapada en medio del asalto perpetrado por hombres armados.

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Del mostrador de carnes a un refugio a oscuras

Quintana relató en Recap Blu que llegó al establecimiento comercial alrededor de las 8:00 de la mañana para realizar sus compras habituales.



"No tenía ni 5 minutos de haber llegado cuando empezó a suceder lo que ya todos sabemos", explicó.

La mujer se encontraba en la sección de carnes cuando notó la desesperación entre el personal del almacén.

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"Acababa de coger mi turno para pedir mis carnes cuando veo que vienen unos muchachos trabajadores del Éxito corriendo. Después vi que venía una de las jefes también como llorando", recordó.

Ante la advertencia de un carnicero sobre el asalto en marcha, un grupo de clientes y empleados buscó refugio.

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Antes de resguardarse, Quintana observó a hombres encapuchados vistiendo prendas con insignias oficiales.

"Vi dos encapuchados, los uniformes que ellos tenían decían Policía, otros decían Armada. Entonces yo por eso no me alarmé", comentó.

Finalmente, logró esconderse junto a otras personas en un cuarto oscuro durante dos horas.

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En ese lapso, aprovechó el teléfono de otra retenida para alertar a su esposo y evitar que su hijo acudiera al sitio a buscarla.

Sometimiento, licor y la promesa de las 3:00 de la mañana

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Transcurridas las dos primeras horas de encierro, los asaltantes descubrieron el escondite.

"Nos sacaron de ahí con las manos arriba, nos dijeron que colocáramos los teléfonos en un lado, nos amarraron las manos y nos dijeron que nos tiráramos al piso boca abajo", detalló.

Durante el secuestro, los captores, armados con pistolas y metralletas consumieron bebidas alcohólicas e incitaron a los trabajadores a tomar trago.

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Pese al ambiente de intimidación y las constantes amenazas de activar explosivos en las puertas, los delincuentes entregaron bebidas rehidratantes, medicamentos y alimentos de una cadena de pollo a las víctimas, asegurándoles que la situación finalizaría en la madrugada.

"Nos decían, no se preocupen, que de aquí salimos juntos a las 3:00 de la mañana. Nosotros vamos a salir con ustedes como civiles", citó Quintana.

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Asimismo, dispusieron que una intermediaria recopilara los números telefónicos de los familiares para realizar llamadas y comunicar que se encontraban con vida.

Pánico ante el alcohol y el angustioso rescate

La tensión se intensificó notablemente durante la noche, cuando el consumo de alcohol deterioró la conducta de los secuestradores.

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"Entramos ya en pánico, en temor, porque ya veíamos que ellos estaban bajo el efecto del alcohol, él caminaba y ya se estaba como cayendo", relató sobre la actitud del líder de la banda.

La desesperación aumentó cuando los captores escucharon un mensaje emitido por megáfono por las autoridades ante lo cual el líder exigió la presencia del mandatario en solitario bajo amenaza de muertes.

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Frente a ese escenario, las víctimas se unieron en oración cada pocos minutos.

"Nos agarrábamos de las manos y solamente decíamos: un milagro de Dios nos puede salvar de aquí", expresó.

El desenlace ocurrió con la incursión táctica de la Fuerza Pública, acompañada de detonaciones que desataron la confusión entre los rehenes.

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"En ese momento para mí fue desastroso porque yo dije: ‘hasta aquí llegamos’ al ver ese poco de detonantes que empezamos a escuchar", describió la mujer.

Tras refugiarse en la cocina, los uniformados confirmaron su identidad y evacuaron el lugar.

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A pesar de haber recuperado la libertad, Quintana confesó secuelas emocionales por el trauma vivido.

Al regresar a la tienda al día siguiente a recoger sus pertenencias personales, descubrió que le habían sustraído el dinero de su bolso.

Cuestionada sobre si regresaría al supermercado, fue enfática:

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"De que voy a volver, yo sinceramente no quisiera", finalizó.

Escuche la entrevista: