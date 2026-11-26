La fuerza pública frustró un nuevo atentado terrorista en el departamento del Meta tras interceptar un camión tipo NPR acondicionado con explosivos en la vía que comunica al municipio de Puerto Gaitán con el campo petrolero de Campo Rubiales. La operación, confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella y el Ejército Nacional, dejó preliminarmente dos personas capturadas en flagrancia.

De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario en su cuenta oficial de X, la amenaza fue neutralizada gracias a labores de inteligencia y al trabajo articulado entre tropas de la Séptima Brigada del Ejército y la Policía Nacional. En el lugar también fue incautada una motocicleta que, según el reporte militar, cumplía funciones de apoyo logístico para el traslado de los explosivos.

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"Frustramos un atentado terrorista en el Meta. Luego de mi reciente visita a Villavicencio y la activación de este bloque de búsqueda, la Fuerza Pública sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos", señaló el jefe de Estado al destacar la anticipación de los uniformados.



¿Dónde fue hallado el camión con explosivos y qué vías están cerradas?

Según información reportada, el vehículo cargado con material explosivo fue ubicado entre los kilómetros 14 y 17 de la vía terciaria que conduce de Puerto Gaitán hacia Campo Rubiales, en un sector oscuro cercano al campo petrolero y a un batallón del Ejército Nacional.

Debido a las maniobras de verificación y desactivación del material explosivo, las autoridades ordenaron restricciones preventivas en el corredor:



Cierre vial nocturno: la Policía y el Ejército informaron a los transportadores que la vía permanecerá cerrada durante toda la noche mientras se asegura el vehículo.

la Policía y el Ejército informaron a los transportadores que la vía permanecerá cerrada durante toda la noche mientras se asegura el vehículo. Rutas y zonas afectadas: la restricción impacta el tránsito de vehículos de carga y transporte de combustibles entre Puerto Gaitán, Campo Rubiales y la conexión hacia el departamento del Vichada.

¿Qué relación tiene este hecho con el atentado frente a la Gobernación del Meta?

Este operativo se produce días después de que el pasado lunes, hacia las 9:30 p. m., una camioneta cargada con explosivos fuera detonada frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, hecho tras el cual el Gobierno Nacional activó un bloque de búsqueda en el departamento.



En paralelo a la interceptación en Puerto Gaitán, Blu Radio conoció videos de cámaras de seguridad del ataque del lunes en Villavicencio que muestran cómo el conductor de la camioneta actuó junto a dos cómplices en motocicleta: uno llegó previamente en contravía para verificar la logística y el otro esperó entre cinco y siete minutos hasta que el conductor descendió del carro bomba y huyó en la moto antes de la explosión.

Según informaron las autoridades previamente, alias 'Antonio Medina' y las disidencias figuran dentro de las líneas de investigación por estos hechos en el departamento.