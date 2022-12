MinMinas descarta racionamiento de energía por fenómeno de El Niño

El ministro de Minas y Energía, Tomás Gonzáles, aseguró que el país no está en riesgo de enfrentar un apagón pese al fenómeno de El Niño que enfrenta actualmente y se espera dure hasta el primer semestre de 2016. (Vea además: Lo que está pasando con el cambio climático no se puede subestimar: Ómar Franco )



“En este momento, bajo las condiciones actuales, como lo dijo la gerente del centro nacional de despacho, tenemos la energía suficiente para pasar El Niño que estamos enfrentando, entonces en este momento descartamos un racionamiento”, manifestó el ministro.



De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las lluvias de los últimos días han elevado los niveles de los embalses de 63 a 65 por ciento y esto, sumado a la capacidad que ya se tiene, garantizará el suministro de energía.



El jefe de la cartera energética le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que, dadas sus facultades, le diga al país cómo se han anunciado los recursos del cargo por confiabilidad por parte de las empresas generadoras de energía.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se registra caos en la movilidad en Bogotá por cuenta de bloqueos en el sistema TransMilenio.



-Este lunes se reanuda la audiencia de imputación de cargos contra 15 personas capturadas por haber participado en el robo millonario de los dineros con destino a la nutrición de los niños del departamento de La Guajira.



-El Ministerio de Trabajo tiene en su poder varias solicitudes, de reconocidas empresas del país, para el despido masivo de trabajadores.



-Un sismo al interior del cráter Arenas del Volcán Nevado del Ruiz se sintió en las últimas horas; el Observatorio vulcanológico de Manizales informó que hace parte de la actividad normal y que no generó proceso de emisión de ceniza.



-La Policía de Bogotá reveló detalles de la recaptura de Alexander Urrego, el hombre que en 2013 había protagonizado una cinematográfica fuga aprovechando la salida de prisión para una cita médica.



-Entre lunes y martes el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, revelará los primeros nombres de las personas que lo acompañarán en el gabinete municipal desde el primero de enero de 2016. La expectativa es por conocer el nombre de quien será el gerente de EPM, en donde suena el empresario Juan Guillermo Londoño.



-Cerca de 30 mil personas se verán beneficiadas con la entrada en funcionamiento de dos nuevas estaciones de TransMilenio Tygua San José, en la calle sexta con carreta 18, y Guatoque en la sexta con carrera 27. El objetivo de estos puntos es facilitar la movilidad de los pasajeros en el centro de Bogotá.



-El líder opositor Henrique Capriles denunció que en uno de sus recorridos por el país fue blanco de un ataque con arma de fuego.



-Las autoridades en Arauca incautaron de un cargamento de marihuana que pretendía ser comercializada por presuntos guerrilleros del ELN.



-Se presentó un tiroteo en una de las principales estaciones del metro en Nueva York.