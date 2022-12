MinSalud alista medidas de choque para combatir crisis del sector

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció medidas urgentes para frenar la crisis hospitalaria en el país.



Una de las medidas que se tomaría sería la reglamentación de subcuentas de garantías para otorgar especies de créditos a EPS e IPS que los necesiten (Lea también: Así operaba red que desfalcó sistema de salud en las Fuerzas Militares ).



También estaría pensada la ampliación de carteras que consiste en que el Ministerio le paga a los hospitales las deudas de las EPS para luego hacer cruce de cuentas.



El pago de deudas acumuladas de las cajas de compensación sería otro de los puntos que se estaría analizando.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Médicos de hospitales públicos en Bogotá bloquean el acceso a la Secretaría de Salud en protesta por las enormes deudas que tiene Caprecom con los centros médicos.



-El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reúne con sus abogados para definir su estrategia luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por el carrusel de contratos en Bogotá.



-Concejales de Bogotá rechazaron la posibilidad de que el gobierno bloquee aplicaciones como Uber, al considerar que va en contravía de la tecnología y el progreso.



-Las autoridades capturaron a más de 30 delincuentes en la Costa Caribe colombiana que se dedicaban al hurto.



-Familiares del soldado Wilson de Jesús Martínez, quien murió en Briceño por una mina antipersonal recibieron su cuerpo en Magangué, departamento de Bolívar.



-En el municipio de Cubará, en Boyacá, al parecer guerrilleros del ELN volaron un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas.



-En una clínica de Cali murió una ciudadana de origen chileno en medio de un procedimiento estético.



-La aerolínea Alitalia decidió suspender todos sus vuelos a Caracas, por la crisis económica en Venezuela y el mal manejo de los recursos.



-El partido Conservador se sumó a la petición del ex presidente Andrés Pastrana, y el exmandatario boliviano, Jorge Quiroga, quienes están reclamando sanciones de Mercosur contra el Gobierno de Venezuela por no ofrecer garantías a la oposición.



-En Europa avanzan los trámites para hacer efectivo el tercer plan de rescate a Grecia.



-En Estados Unidos, las autoridades han confirmado que el joven que protagonizó la balacera en Tennessee, que dejó cuatro marines muertos, no tenía antecedentes judiciales.



-Los docentes que están protestando hace días en Bogotá se encadenaron frente a la iglesia de San Francisco, y entraron en huelga de hambre, porque no están satisfechos con las respuestas que les ha dado hasta ahora el Gobierno.



-La Policía desarticuló una banda dedicada al microtráfico en el sector de Chapinero.