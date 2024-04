Fracking: hoy es posible que reviva cuando cambie el Gobierno en 2026

La prohibición del fracking en Colombia fue una de las banderas de Gustavo Petro en su correría por la Presidencia de la República, pero hoy se está enredando en medio de la dificultad para sacar adelante el proyecto de ley que prohíbe la técnica de forma definitiva y el hecho de que, tanto la normativa sobre fracking como los contratos firmados con varias compañías, hoy solamente están en ‘hibernación’ y podrían despertar cuando cambie el Gobierno en 2026.

“Lo primero que tendría que decirles es que aquí en esta región no va a haber fracking. El fracking es una especie de suicido por unos dólares rápidos e inmediatos se cambia la riqueza del futuro”, dijo el entonces precandidato Gustavo Petro a la multitud que lo aplaudía en Puerto Wilches.

Puerto Wilches es el municipio en el que el gobierno anterior buscó sacar adelante el proyecto de piloto Kalé, para evaluar el despliegue del fracking en el país.

Amarilis Llanos, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, cree que hoy hay un riesgo alto de que el fracking reviva en Colombia y eso le preocupa.

“Para un país como Colombia que no es petrolero, que no somos potencias fósiles porque tenemos que bajarnos de la nube y entender eso, invertir en esa materia, implica que nos vamos a quedar con activos varados. No podemos fortalecer un sector que a nivel mundial va para abajo, debemos fortalecer los otros renglones de la economía en donde sí somos potencia, uno como la energía, las energías renovables, la solar y la eólica, pero también renglones como el turismo y como esa biodiversidad en donde ocupamos los primeros lugares en todo el mundo. Entonces fortalezcamos los renglones económicos en donde tenemos vocaciones naturales, en donde sí somos potencia y no sigamos invirtiendo los escasos recursos que tenemos en un sector económico que va en declive”, dijo Llanos.



La ley antifracking está prácticamente hundida por tiempos

La ley para prohibir el fracking en Colombia fue uno de los primeros proyectos de ley que radicó el Gobierno nacional y tras casi dos años apenas logró pasar dos de cuatro debates. Si no completa los que faltan antes de mitad de año se hundirá por falta de trámite.

Según fuentes consultadas por Blu Radio la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, estuvo reunida con el presidente de la Comisión V de la Cámara de representantes a mediados de abril preguntándole qué va a pasar con el proyecto. La versión del presidente de la Comisión, Luis Ramíro Ricardo, es que si pone el proyecto en el orden del día para que se discuta se hunde porque no tiene una mayoría clara y son más los firmantes de la ponencia de archivo que los que apoyan al Gobierno. Apenas tres de los ponentes firmaron la ponencia positiva.

Blu Radio buscó a la ministra Muhammad para consultarla pero al cierre de esta nota no obtuvo una respuesta.



Los contratos de fracking están en hibernación y la reglamentación está vigente

Colombia firmó varios contratos para el desarrollo del fracking bajo el gobierno de Juan Manuel Santos que no se han podido ejecutar.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos le confirmó a Blu Radio que todos los contratos de fracking comercial se van a suspender de mutuo acuerdo con las compañías el los próximos días, gracias a un nuevo acuerdo de la ANH que permitirá firmar esas suspensiones de mutuo acuerdo entre el gobierno y las petroleras. En la lista de suspendidos está Kalé (el piloto en Puerto Wilches).

Es claro que mientras este gobierno esté la ANH no tiene ningún interés en sacar adelante el fracking, pero eso podría cambiar si un gobierno más afín al desarrollo petrolero llega al poder en 2026.

Tendría el camino relativamente fácil: el Consejo de Estado ya dejó vigente toda la reglamentación que permitió entregar los contratos de fracking iniciales y la reglamentación del piloto Kalé tampoco tiene ningún inconveniente. Es más Afro Wilches perdió la tutela contra el piloto de investigación Kalé y el asunto está en revisión en la Corte Constitucional.

Llanos cree que el Gobierno podría simplemente revocar sus propios decretos, el problema es que con esos decretos se firmaron los contratos y ni siquiera este Gobierno ha logrado liquidarlos.