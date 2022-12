Montes no me mostró el video como una extorsión, pero sí me dolió lo que hizo: Petro

El senador Gustavo Petro se refirió en Mesa BLU al controvertido video en el que se le ve recibiendo una bolsa de dinero, investigación que está en manos de la Corte Suprema.

Petro fue enfático en afirmar que Juan Carlos Montes no buscaba extorsionarlo con la grabación.

“Juan Carlos Montes es una persona que conozco desde 1991 y era mi amigo desde hace 27 años en los que hemos pasado momentos entrañables. Cuando él me presenta el video yo sabía que no era una extorsión… En el 2005 yo le pregunté por qué hizo eso y alegó que yo tenía una actitud un tanto displicente”, señaló Petro.

También aclaró que nunca se le ocurrió pedirle que borrara el video, pero si se deprimió.

“Montes dijo que ese video era como su método de seguridad por si yo llegaba a ser displicente con él en alguna oportunidad. Cuando ya supe que lo tenían los medios yo me pregunté si realmente él lo había vendido, pero ya hoy sabemos con certeza que se lo robaron”, aclaró.

Finalmente, dijo que no hay más videos que lo comprometan o que arriesguen su imagen. Sin embargo, asegura que, aunque el hecho compromete su integridad, está en medio de un proceso judicial que va bien.

“No me he robado un peso y en mi vida política no tengo un solo hecho de corrupción. Hoy tengo la mitad del sueldo de un congresista y no es que me alcance porque heredé deudas y tengo una situación económica difícil”, manifestó.

Petro aseguró también que las personas o grandes empresarios sentían más temor en financiar su campaña que la de Duque.

“Nosotros iniciamos una campaña con cero pesos y no pudimos superar a Duque porque no teníamos los instrumentos. Los poderosos no iban a financiar a Petro y eso lo sabíamos”.

