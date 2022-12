Mujer con discapacidad fue atacada por perros de habitante de calle en Bogotá

Una mujer que transitaba el pasado martes hacia las 6:45 de la noche fue atacada por dos perros callejeros propiedad de un habitante de calle en la calle 79 entre carreras 11 y 12, en el norte de Bogotá.

“Soy una persona mayor de 60 años y tengo una discapacidad, iba caminando muy despacio y un perro que es enrazado de pitbull me atacó”, contó la afectada que pidió reserva de su identidad.

“En ese momento otro perro, criollo, me atacó por la espalda, me tomó de la cabeza por el cuero cabelludo y me zarandeó”, agregó.

De acuerdo con la víctima, que pidió que los perros sean llevados a un refugio, como resultado del ataque también lesionada en un seno.

“Tengo los cuatro colmillos desgarrando los tejidos de la parte de delante de mi cuerpo”, relató.

“Tienen que recoger esos perros, que alguien pudiera ir y recogerlos”, pidió la mujer.

Escuche el testimonio de la afectada:

