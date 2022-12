Neymar-James, un show de pesos pesados en los cuartos del Mundial

su técnica insolente mantener al anfitrión vivo en el torneo, mientras que a James Rodríguez sólo le resta hacer historia.

El partido arranca a las 17H00 locales (20H00 GMT) en el estadio Castelao de Fortaleza (noreste), el mismo que vio a los anfitriones contra las cuerdas en su segundo partido de la fase de grupos ante México (0-0).

No ha sido fácil para Brasil este Mundial, decidió su boleto a cuartos en penales frente a Chile, en un partido que cayó a niveles de una pelea en el patio de un colegio.

No es que Brasil juegue bonito, a su seleccionador Luiz Felipe Scolari poco le importa el 'show', pero con James y Neymar en el campo lo mínimo que se espera es buen fútbol, con jugadas, dribles y goles sorprendentes.

Aunque ya Neymar, recuperado de los fuertes golpes que recibió contra Chile, advierte: "No quiero dar un show. Es la última cosa que tratamos de hacer. No estamos aquí para dar espectáculo. Estamos aquí para correr hasta el final y salir vencedores. Estaré feliz si no hago nada en el partido y Brasil gana por 1-0".

"Nos toca ahora un rival muy duro, un Brasil con grandes jugadores, pero creo que ellos también deben estar pensando que Colombia tiene grandes jugadores", advirtió días atrás James, el '10' cafetero, quien para Diego Maradona "la está rompiendo".

Pero antes de vencer a Colombia, que ha mostrado un gran fútbol a pesar de no contar con su principal jugador Radamel Falcao García, Brasil debe lidiar con un rival más fuerte, la presión.

Los jugadores se quebraron en el partido contra Chile, sobre todo su capitán Thiago Silva que no tenía coraje para ver la tanda de penales y se quedó de espaldas antes de romper en un llanto inconsolable.

Se plantea primero un Brasil contra Brasil. Su psicóloga Regina Brandao fue el martes al campo base de la Seleçao en las montañas de Rio de Janeiro (Teresópolis, sudeste) para conversar con los jugadores.

Conservador, Felipao mantendrá su mismo equipo con un sólo cambio obligado por la suspensión del volante Luiz Gustavo, que deja un vacío importante en el mediocampo. Regresa Paulinho.

En el entrenamiento probó otras opciones tácticas, pero la prueba parece no haber pasado de un mero ejercicio.

Brasil juega su segundo Mundial en casa y el Maracanazo de 1950 en el que salió victorioso Uruguay aún pesa en la memoria colectiva como el mayor trauma de su historia de fútbol.

Favorito por su condición de local, por el peso de su camiseta y por la brillante campaña que les valió el título de la Copa Confederaciones, Brasil tiene todo que perder.

¿Cómo quedaría esta selección si es eliminada por Colombia, un equipo por el que pocos apostaban algo, en cuartos de final? Los cafeteros sin Falcao no figuraban entre los favoritos del torneo.

A estas alturas, Jamel y compañía tienen una página en la historia garantizada, aunque un 'Castelazo' les daría la gloria.

Y mientras Brasil sale de cada partido con agonía --sólo goleó a un Camerún sumergido en una crisis--, el combinado de José Pekerman fue un espectáculo de 'jogo bonito' (¿o juego berraco?) de toques corto y seguridad defensiva, y con un inspirado James que terminó con dos goles.

Es como si no contar con Falcao les dio nuevos bríos con el 'Principito' asumiendo el papel de liderazgo que ya lo pone entre los mejores del torneo (es hoy líder goleador con cinco tantos).

Colombia llegó el martes a la cálida Fortaleza y entrenó a puerta cerrada al día siguiente. Brasil llegó el miércoles de noche, después de entrenar en Teresópolis.

Pekerman, audaz en el manejo táctico, ha sabido explotar al máximo las calidades de sus jugadores y estudiar bien al rival. El viernes presentará muy seguramente el mismo equipo titular que paró ante Uruguay (2-0) con Teófilo Gutiérrez y Jackson 'Chachachá' Martínez en el ataque y James y Juan Guillermo Cuadrado en la creación.

AFP.