Ningún colombiano fue elegido para irse a vivir a Marte el resto de su vida

En 2011 inició la convocatoria de Mars One, para que personas de cualquier parte del mundo se postularan para irse a vivir a Marte. En total se inscribieron 202.586 personas, 4.000 de ellas de nacionalidad colombiana que querían irse al vecino planeta en 2024.



Esta vez fueron seleccionados 50 hombres y 50 mujeres que pasan a la segunda ronda. Hay 39 de América (entre ellos una boliviana y una brasileña), 31 de Europa, 16 de Asia, 7 de África y 7 de Oceanía.



Durante 2014 se realizará un reality show para evaluar la convivencia de los 100 elegidos y luego pasarán al entrenamiento físico y mental para su viaje sin retorno al planeta rojo.



El reality será transmitido por televisión en donde podrán ver los entrenamientos, similares a los de cualquier astronauta.



'Mars One' planea enviar los primeros humanos con un costo de 6.000 millones de dólares, y cada dos años seguirán enviando hasta formar una colonia de 25 seres humanos en Marte.



Los elegidos abandonan para siempre su vida en la Tierra y pasarán el resto de sus vidas en el planeta rojo. Estudios científicos dan cuenta que el cuerpo humano no puede tolerar la radiación de Marte más de 5 años.



Vea aquí la lista completa de los 100 elegidos para viajar a Marte.



https://community.mars-one.com/last_activity/ALL/18/82/ALL/ALL/5/3/