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Blu Radio  / Nación  / "Ninguna red social está hecha para ñiños": mamá fundadora de 'Village to Raise'

"Ninguna red social está hecha para ñiños": mamá fundadora de 'Village to Raise'

Village to Raise hace parte de las organizaciones alineadas vinculadas a The Anxious Generation de Jonathan Haidt, y Smartphone Free Childhood.

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