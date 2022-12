Niño de 9 años intentó suicidarse por ser víctima de matoneo

y la gravedad de las agresiones llevaron al pequeño a intentar suicidarse en tres oportunidades.

“Cuando yo veo eso de que me quiero morir, yo veo que la cosa ya pasó de castaño a oscuro y que no era como el colegio me decía", dijo la mamá del menor.

El pequeño, de acuerdo con la denuncia de sus padres, tuvo que ser hospitalizado, ante la gravedad del daño psicológico causado por el acoso de algunos de sus compañeros de clase.

“No se sabe hasta cuándo está con control de medicina, y el diagnóstico fue claro, matoneo escolar con consecuencias con depresión, alteraciones nerviosas, cambios fisiológicos", dijo por su parte el padre del niño.