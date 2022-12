No es culpa del Gobierno que se retrasen las negociaciones de paz: Santos

23 de marzo de 2016 si se dan las condiciones adecuadas.



"Nosotros hemos dicho clarísimamente que acordamos una fecha, 23 de marzo, y eso no fue una decisión unilateral, fue una decisión acordada con las Farc, y yo espero que las Farc cumplan con esa fecha", afirmó Santos en una conferencia de prensa en Manila, en vísperas de la XXIII Cumbre del foro APEC, donde participará mañana.



"No es por culpa del Gobierno colombiano que se retrasen las negociaciones. Por parte nuestra hay toda la voluntad y todo el interés de llegar lo más pronto posible a ese acuerdo", enfatizó.



"Mi llamado es a que aceleremos las negociaciones. El propio Timochenko (máximo líder de las Farc) dijo en La Habana que si había voluntad política podríamos firmar incluso antes del 23 de marzo. Yo pienso lo mismo", añadió.



El presidente colombiano respondió así a una pregunta sobre la posibilidad de un retraso en la firma del acuerdo, después de que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', publicara una carta en la que dejaba abierta la posibilidad de que del 23 de marzo no sea la fecha definitiva para el final de las conversaciones.



"¿Y qué pasaría si llegado el 23 de marzo no hubiera Acuerdo Final? ¿Echaríamos por la borda lo trabajado y alcanzado durante tanto tiempo?", se preguntó entonces el dirigente guerrillero en su escrito al cuestionar la posiblidad de cumplir el calendario. (Vea también: Guerra sucia contra izquierda y ataques paramilitares imposibilitan paz: Farc ).



El mandatario recalcó hoy que él no negocia a través de los medios de comunicación y que nunca ha respondido en público ni a Timochenko ni a ningún otro miembro de las FARC.



"He seguido el consejo de Nelson Mandela: 'no repare en todo lo que se dice alrededor de la mesa de negociaciones, simplemente concéntrese en lo que se acuerda en esa mesa'", comentó.



Y agregó: "en esa mesa, lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos concretos. Queremos avanzar. Hemos dicho en esa mesa de negociación que si quieren el cese al fuego bilateral y definitivo tenemos que avanzar en todos los aspectos que eso conlleva".



Santos recordó que él ofreció dejar resueltos esos detalles antes del 31 de diciembre para decretar el cese al fuego a partir del primero de enero, pero las Farc propusieron el 16 de diciembre, antes de Navidad, como fecha para el cese el fuego bilateral y definitivo.



"Yo dije inmediatamente que estaba dispuesto, pero lo que necesitamos es que se aceleren las negociaciones", insistió hoy desde Manila el mandatario colombiano. EFE