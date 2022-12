“No fue un autosecuestro”: habla exdiputado Juan Carlos Santamaría

El exdiputado Juan Carlos Santamaría , quien desapareció la semana pasada en extrañas circunstancias y apareció en un hotel en el Estado Táchira, negó en BLU Radio que su caso sea un autosecuestro.

Santamaría, célebre por enfrentar al candidato a la Vicepresidencia Germán Vargas Lleras, dijo que se presentó ante la iglesia Católica en la ciudad de San Cristóbal y que de ello hay registro en la Fiscalía de Venezuela. (Vea aquí el video: Vargas Lleras se ‘salió de la ropa’ y llamó “gamín” a un ciudadano )

“Yo tengo las pruebas. A mí me registraron en tres hoteles consecutivos, bajo un nombre de otra persona y yo mismo me presenté a la Iglesia Católica. El Ejército (venezolano) me ayudó de una manera voluntaria y fueron las autoridades venezolanas las que informaron a las autoridades colombianas”, dijo.

Agregó que siente temor por su vida pues está siendo víctima de una persecución por parte de “personas de la campaña santista en el departamento de Arauca”.

“Hay una serie de situaciones bien complicadas en esto de la política. Yo he sido víctima por haber venido demandando una serie de irresponsabilidades en el departamento”, agregó.

“Me volé de mis secuestradores”: exdiputado Juan Carlos Santamaría

En una comunicación exclusiva de Blu Radio, el exdiputado Juan Carlos Santamaría Martínez dio a conocer que tiene pruebas de su secuestro por denunciar a funcionarios públicos de Arauca y que fue llevado hasta territorio venezolano donde en un descuido de sus captores pudo huir.

Según Santamaría, cuando salió de su residencia sin su escolta personal, sujetos desconocidos lo ubicaron y se lo llevaron en contra de su voluntad, inicialmente a las afueras de Arauca y posteriormente trasladado hasta San Cristóbal, Venezuela, donde fue registrado en tres hoteles diferentes.

Aprovechando el descuido de sus secuestradores, el exdiputado logró salir y refugiarse en la iglesia católica, donde le ayudaron para comunicarse con las autoridades de Venezuela, quienes lo orientaron para tratar de capturar a los delincuentes que lo habían secuestrado.

Las autoridades venezolanas después de pasar varias horas con Juan Carlos Santamaría, lo entregaron a la Policía Nacional en el puente internacional de la ciudad de Cúcuta, donde entregará su versión oficial para esclarecer lo sucedido.