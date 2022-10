No me pueden relacionar con ‘Marquitos’ por ser de La Guajira: Antenor Durán

de ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ Figueroa, el representante a la Cámara por La Guajira dijo que la congresista tendrá que mostrar las pruebas que tiene para sustentar dicho vinculo. ( Escuche también: Claudia López denuncia relaciones de congresistas con 'Marquitos' Figueroa ).

Publicidad

“Yo no conozco, ni he tenido nunca relaciones con Marcos Figueroa. El hecho de que sea de La Guajira, tierra de donde es oriundo Figueroa, no tiene porqué llevarla a ella a tener ese tipo de afirmaciones calumniosas, irresponsables. Me parece sumamente delicado que me quiera relacionar, en los 33 años en la política nunca he tenido señalamientos con grupos ilegales simplemente porque soy guajiro. Hemos sido políticos sanos y serios, está demostrado en el Congreso de la República”, expresó Durán. ( Lea también: Capturan a ‘Marquitos Figueroa’ en Brasil ).

Al preguntarle si ha hecho política con ‘Kiko’ Gómez el congresista no lo negó y manifestó que cuando se hicieron las campañas con él, ‘Kiko’ no tenía ningún antecedente.

Publicidad

“Me parece importante que la justicia haga la suficiente investigación y claridad sobre esos hechos porque no se puede generalizar”, puntualizó.