“No nos desvela eliminación de algunos puntos de reforma política”: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que al Gobierno no le quita el sueño la discusión política entorno a puntos como el tribunal de aforados y el voto obligatorio, adicionados al texto original por los ponentes de la reforma.

El jefe de la cartera manifestó que si no hay acuerdos sobre esos puntos serán eliminados de la iniciativa:

“Queremos cambiar la institucionalidad, consideramos que es necesario para el país y vamos a hacer esa tarea, pero al Gobierno no le desvelaría que si no hay acuerdo en algunos de los temas que no son esenciales se eliminen”, dijo.

Cristo recordó que el corazón de la reforma está en la eliminación de la reelección, la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la silla vacía para corruptos y las listas cerradas para el Senado.