No puedo permitir falta de respeto: Gral. Atehortúa reconoce choque con inspector general

El comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, reconoció los enfrentamientos con el inspector general, el general William Salamanca, a quien envió a vacaciones tras una tensa reunión en la que William Salamanca le informó que tenía un audio en que quedaba evidencia, en boca de un capitán, cómo Atehortúa ordenaba a un alto mando oficial que investigara a Salamanca y buscara la forma de sacarlo de la institución.

El general Atehortúa expresó que tomó la decisión porque “no puede permitir que le falten al respeto” y que lo citó a su oficina porque recibió reportes de que Salamanca no le enviaba oportunamente los informes relacionados con la inspección.

“Ese día me dijo que él tenía en su poder un audio donde algún capitán le mencionaba que por algún motivo el director general de la Policía había dado una orden a un oficial superior de investigarlo a él y buscar la forma de sacarlo de la Policía. Yo esto no lo puedo permitir y fui vehemente con él porque el director general no tiene conspiraciones”, sostuvo el general Atehortúa.

En la acalorada reunión en la oficina del director general, Atehortúa le pidió al general Salamanca que le envíe reporte de sus actuaciones al frente de la Inspección General y que no utilice su cargo “para solucionar confrontaciones de tipo personal de él, sino que fuera netamente institucional”.

“La razón por la cual yo saqué al general Salamanca a vacaciones no fue por estar haciendo investigaciones, es más, todo mi apoyo y que se ejerza un profundo control de las personas que se apartan de los principios y preceptos constitucionales y de las virtudes que deben robustecer a cada policía. Pero, asimismo, lo que yo no puedo permitir es que me falten al respeto, uno exige respeto. La institución castrense como está, su verticalidad está en el ejercicio del mando y el respeto, en la jerarquía y eso yo no lo puedo permitir. Es así como al general Salamanca yo pedí que lo mandaran a vacaciones”, dijo el comandante de la Policía.

Indicó que hizo lo que tenía que hacer como director y que solicitará una cita con el contralor, procurador y fiscal para que lo investiguen porque a él no lo puede investigar la inspección general. Le pidió al general Salamanca que publique el audio que tiene en su poder y finalizó agregando que jamás recibió reporte de personas que hubieran perdido la prueba de polígono.

