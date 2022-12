No sabemos si quien aparece en el video es Zuluaga, dice abogado Jaime Granados

El abogado Jaime Granados , a quien el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga le dio poder para entablar una denuncia por el supuesto montaje del video en el que parece reunido con Andrés Sepúlveda , calificó este acto como un “atentado contra la democracia” y dijo que hasta el momento no se sabe si quien aparece en las imágenes es su defendido.

“Eso es algo que todavía no sabemos y por eso yo no me puedo referir por una sencilla razón: en el pasado hemos podido detectar en huellas, videos y audios la suplantación de personas o la utilización de imágenes de personas, pero suplantando palabras y sonidos mediante la manipulación y la edición”, dijo el jurista.

Granados aseguró que se denunciará el próximo miércoles ante la Fiscalía porque se “trata de una infiltración ilegal a una campaña presidencial supremamente grave" y más aún, dijo, "cuando se ha creado un documento falso para sabotear una campaña presidencial”.

“En Colombia no está permitido y es muy triste que en el contexto que se hizo esta publicación no se hable del enorme escándalo suscitado por la alegada recepción de 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico a J.J. Rendón y de la recepción también de dineros del narcotráfico en la campaña de la semana pasada”, aseguró.

El abogado, sin embargo, no negó que Óscar Iván Zuluaga “estuvo visitando las instalaciones donde funcionaba la oficina en el que trabajaban las personas que trabajaban en su campaña.

“Que él haya reconocido que esta persona ( Andrés Sepúlveda ) trabajó para su campaña no significa lo que aparece en el video. Ahí es donde yo digo que se trata de un video, primero, grabado ilegalmente y segundo, que fue manipulado y editado”, manifestó.

