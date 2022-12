No se dejen confundir por campaña de desinformación, dice De la Calle a FF.MM.

Humberto De la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, hizo claridad en que no está en juego el sistema comercial y económico del país.

“Todo lo acordado está enmarcado en el espíritu de la Constitución y del Estado de Derecho. A nuestras Fuerzas Armadas, a las que han tratado de desinformar y desmotivar, a ustedes soldados de la patria les quiero decir que ni su salario ni futuro o doctrina han sido o serán negociadas aquí. No se dejen confundir por quienes no tienen otro interés que atacar este proceso con una imperdonable campaña de desinformación”, dijo el ex vicepresidente de Colombia.

Además, alias ‘Iván Márquez’ señaló que las Farc están interesadas en abrir la mesa de negociación a comisiones temáticas, una de ellas se encargaría de observar el tema relacionado con el tratamiento de las víctimas del conflicto armado.

Por último, el grupo guerrillero manifestó que estudian la posibilidad de un cese unilateral al fuego, por cuarta ocasión, mientras pasa la segunda vuelta electoral.