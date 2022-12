“No sé porque dicen que él iba en bicicleta”: esposa de policía asesinado

que contrasta por lo dicho por las autoridades, que indican que murió al oponerse a un atraco mientras se desplazaba en este medio de transporte.

Melo aseguró que es muy probable que la testigo que presenció los hechos se haya confundido, pero que hasta “los mismos compañeros de trabajo sabían que su esposo no usaba bicicleta”.

"Todos saben que él no tenía bicicleta, no sé por qué autoridades dicen que sí. Él no podía entrar a su trabajo en bicicleta entonces no sé si la testigo se confundió”, manifestó.

Los hechos sucedieron en la noche, cuando el uniformado, adscrito a la Dirección Antinarcóticos, salió de su lugar de trabajo, ubicado en la calle 26 y según las autoridades, atravesó con su bicicleta el puente peatonal de El Dorado.

Según las versiones de la testigo, el agente fue abordado por tres hombres que le propinaron diversas heridas con arma blanca.

Arango alcanzó a ser trasladado a la Clínica Colombia, donde falleció.