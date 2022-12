No violé el beneficio de detención domiciliaria: Lady Tabares

Lady Tabares, conocida como La vendedora de Rosas, aseguró en diálogo con BLU Radio que no cometió un error al visitar un centro comercial en El Poblado de Medellín, lo que le ocasionó que le revocaran la detención domiciliaria de la que gozaba.



“Yo no estaba haciendo nada malo. No he cometido ningún error, no he fallado, no he violado el beneficio, mi mayor interés es salir de todo esto”, explicó. (Vea además: Revocan detención domiciliaria a Lady Tabares )



“Aunque confío en Dios que esto se va a solucionar. Tengo la fe en que allá no voy a volver”, agregó al afirmar que se presentará en la cárcel El Pedregal este mismo viernes.



Tabares, condenada por homicidio y hurto, explicó que tenía permiso de un juez para asistir a unas conferencias en Bogotá, pero que lamentablemente tuvo la tentación de ir al centro comercial, donde fue abordada por varias personas que le tomaron fotos.



Leidy desde 2002 se encuentra privada de la libertad condenada a 26 años de prisión por el asesinato de un taxista.



Tabares, recordada por protagonizar la exitosa película ‘La vendedora de Rosas’ como actriz natural, solicitó ayuda a la Fundación Defensa de Inocentes. Para tal efecto envió copia de la decisión del juez y del trámite incidental.