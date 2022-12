Nuevo decreto limítrofe de Maduro demuestra la importancia del diálogo: Santos

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara que sustituyó el decreto que ordenaba ejercer soberanía en aguas en litigio con Colombia y Guyana, el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, celebró la decisión del vecino país y dijo que esto demuestra que a través de la diplomacia se resuelven los problemas bilaterales (Lea también: Decreto limítrofe de Maduro era un error: diputado venezolano de la MUD ).



“Las noticias que recibimos anoche de Venezuela en el sentido de que se arregla este mal entendido con un decreto que expidieron lo que nos demuestra es que a través del diálogo, a través de la diplomacia, es como se resuelven los problemas, no a través de la confrontación, no a través de los insultos”, dijo el presidente Santos.



El jefe de Estado colombiano agregó que celebra que “este mal entendido quede definido de una vez por todas y nuevamente reitero la necesidad de acudir siempre al diálogo y la diplomacia” (Lea también: Nuevo decreto de Venezuela aclara que no pretende fijar límites territoriales ).



Se espera que sean los tribunales de justicia quienes resuelvan este conflicto de zona limítrofe entre Venezuela y Colombia.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tal y como se esperaba, este martes se publicó el nuevo decreto 1859 que anula el anterior, el 1787, donde Venezuela establecía límites marítimos con Colombia. En este nuevo decreto en su párrafo único se deja claro que “(…) las descripciones de áreas geográficas no constituyen ningún pronunciamiento sobre territorios, áreas marinas y submarinas de la República Bolivariana de Venezuela que queden pendiente por definir".



-Con el paso de las horas sigue creciendo el número de fieles que llegan al Parque Bicentenario de Quito, para asistir a la misa que ofrecerá el papa Francisco.



-Blu Radio tuvo acceso a las investigaciones de la Fiscalía que tiene en la lupa a varios frentes de las Farc que tendrán que responder por delitos contra el medio ambiente.



-Blu Radio conoció detalles del proceso de desminado que inició en la vereda El Orejón, en Antioquia, y que contará con la participación de integrantes del Ejército y miembros de las Farc.



-El comandante de la Séptima División del Ejército, general Leonardo Pinto, aseguró que el trabajo de desminado humanitario en el municipio de El Orejón, en Antioquia, será metro a metro.



-Cambio Radical considera que si el Gobierno accede a un cese bilateral del fuego en estos momentos, le restaría credibilidad a los diálogos de La Habana.



-Los nuevos comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, han sido protagonistas en duros golpes para las Farc en lo corrido de este año.



-Hay consternación en Nariño por la violación de una menor de edad cometida por un guerrillero de las Farc. La niña pide que se le interrumpa el embarazo producto del abuso.



-La Alcaldía de Bogotá confirmó que ya están listos los recursos del Distrito para financiar la construcción del metro.



-Continúa el rechazo por la llenada de la represa El Quimbo en el Huila. Según la industria piscícola en la región, esto podría afectar la producción que supera los 32 mil millones de pesos.



-Las autoridades no descartan que el robo de varios computadores en un colegio en el que se estaba adelantando la zonificación de cédulas en Barranquilla esté asociado a un delito de tipo electoral.



-Las autoridades en Cauca siguen tras la pista de los presos que se fugaron esta madrugada de la cárcel de Santander de Quilichao. Durante la cinematográfica huida uno de los reos murió víctima de un disparo.



-Grecia llegó este martes al Eurogrupo sin propuestas para tratar de lanzar un nuevo plan de salvamento para esa región.



-Estados Unidos y otras potencias mundiales acordaron extender aún más las negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear con Irán.



-En tres meses los bogotanos empezarían a sentir el alza en las tarifas del aseo público.



-Este martes se están inaugurando nuevas escobas en las calles del país que garantizarán una mejor limpieza y un menor perjuicio para los barredores.