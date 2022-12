Nuevos cambios en el negocio de la carne de cerdo en Colombia

crece en cuanto a número de exportadores.

Publicidad

Actualmente las ventas de cerdo en el exterior están por los 1.32 millones de toneladas métricas que equivalen a unos 4 mil millones de dólares y que significan crecimientos entre el 7 y 11 por ciento.

Parte de esos crecimientos se deben a que Colombia se está convirtiendo en el principal destino para la carne de cerdo de Estados Unidos en Centro y Sur América y el octavo del mundo.

Publicidad

Hasta julio, las exportaciones de cerdo a Colombia suman más de 29 mil toneladas métricas lo que representa un crecimiento de casi 72 por ciento en un año. Y en dólares sobrepasó los 80 millones, que equivale a un aumento del 88 por ciento, según cifras del Atlas de Comercio Global.

Publicidad

Todo esto sucede por la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre los dos países y aranceles que se eliminarán definitivamente en 2016.

Una de las preocupaciones que tienen en el negocio, es el del transporte terrestre desde los puertos hasta el destino final que es en oportunidades poco confiable que además tiene el obstáculo de tener que acomodarse a las descargas de los camiones de manera manual con lo que deben empacarlo desde el origen en cajas más pequeñas.

Publicidad

Por último, hoy el consumo per cápita en Colombia está por los 8 kilos, que sigue lejos de los grandes mercados como Hong Kong que puede estar por los casi 70 kilos o la Unión Europea con 41. Sin embargo, hace unos 12 años el consumo en Colombia no llegaba a 3 kilos per cápita.