“Nunca he dicho que no se pueda a mencionar a Uribe en debate”: senador Pedraza

El senador Jorge Hernando Pedraza, miembro de la comisión de ética del Senado, dijo que “nunca ha dicho que no se pueda mencionar el nombre de Álvaro Uribe” en el debate sobre paramilitarismo que se realizará este martes.

Agregó que la comisión nunca prohibió mencionar al expresidente y que por lo tanto, “no es cierto lo que publicaron algunos medios de comunicación”, aunque aclaró que no se podrán tocar “temas subjetivos”.

“No conozco cuál es el contenido del debate, pero no es cierto que nos hayamos extralimitado en nuestras funciones. No es bueno que ante el país se diga que nosotros prohibimos mencionar al presidente Uribe”, dijo (Escuche también: Iván Cepeda dice que no desistirá en ningún argumento en debate a Álvaro Uribe ).

Por su parte, Jimmy Chamorro, presidente de la Comisión Segunda del Senado, aseguró en diálogo con BLU Radio que el senador del Polo Democrático no podrá hablar de nada que relacione al expresidente con las Autodefensas, pero esto no significa que no pueda mencionar el nombre (Escuche también: “ Debate prohíbe hablar de posibles nexos de Uribe con ‘paras’": senador Chamorro ).

“El debate se realizará con la condición expresa de excluir del debate de control político todo aquello que esté relacionado con la presunta vinculación entre Álvaro Uribe Vélez y grupos paramilitares y de narcotráfico”, dijo el senador Chamorro.