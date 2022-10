Ojalá Gobierno y periodistas rompan la unanimidad: Héctor Osuna

no asistir a la ceremonia, pues siempre ha estado en desacuerdo con los organizadores del evento por un incidente de hace 35 años.

“Hace 35 años me dieron el premio sectorial de la caricatura, se lo dieron como un contentillo a El Espectador, que estaba en la oposición, pero le negaron los demás premios. Excluyeron a Gabriel Cano que era una figura prominente, mucho más importantes que los otros que figuraron ahí, entonces me indigné un poco y rechacé el premio que me daban. Desde entonces he rechazado premios del Simón Bolívar”, recordó el periodista.

Con respecto al discurso del presidente Juan Manuel Santos, en donde les sugiere a los medios respaldar el proceso de paz, Osuna dijo que no le gusta esa relación Gobierno-periodistas y que esa unanimidad debe romperse.

Este martes en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá se entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, galardón que destaca la labor de los comunicadores del país.