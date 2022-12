Pacto entre Irán y EEUU, nuevo triunfo de diplomacia sobre confrontación: Santos

El presidente Juan Manuel Santos celebró el acuerdo alcanzado entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania) para limitar el programa atómico iraní y que no pueda producir armas, al tiempo que se levantan las sanciones que estrangulan la economía de ese país (Lea también: Acuerdo con Irán detendrá proliferación de armas nucleares: Obama ).



Según el mandatario de los colombianos, este acuerdo demuestra que es mejor buscar el triunfo por la manera diplomática y no por la confrontación.



“Tenemos otro triunfo de la diplomacia sobre la confrontación, quiero celebrar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre el tema nuclear y felicitar al presidente Barack Obama por su valentía de tomar este paso. Al fin y al cabo, como ellos dijeron, este acuerdo es verificable, si se cumple, perfecto, si no se cumple, se tomarán las medidas del caso”, manifestó el jefe de Estado (Lea también: Irán y grandes potencias alcanzan acuerdo sobre programa nuclear ).



Entre tanto, el presidente Barack Obama aplaudió el histórico acuerdo nuclear alcanzado con Irán, afirmando que está basado en la verificación no en la confianza, por lo que ayudará a detener la proliferación de armas nucleares en la región.



