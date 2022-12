Papa Francisco lanzó su primer álbum como una verdadera estrella de rock

Tratado como una estrella de rock en su visita por Estados Unidos, el papa Francisco parece decidido a demostrar que ese calificativo no es solo broma, ya que el próximo 27 de noviembre lanzará un álbum de pop-rock.



El disco será publicado por el sello Believe Digital, que difundió este viernes el primer tema en inglés "Wake up! Go! Go! Forward" (¡Despiértate! ¡Ve! ¡Ve! ¡Adelante!") a través del sitio web de revista Rolling Stone.



"Muy contentos de anunciar que Believe está lanzando un álbum aprobado por el Vaticano del Papa Francisco titulado 'Wake Up!'", indicó el sello en su página Facebook.



El disco con "oraciones y palabras" del Sumo Pontífice argentino de 78 años será publicado en varios idiomas (español, inglés, portugués, francés, portugués, italiano, polaco).

El primer corte puede escucharse en el sitio popefranciswakeup.believedigital.com



El disco, de once canciones, fue producido y dirigido artísticamente por Don Giulio Neroni, quien ya trabajó con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, según la revista Rolling Stone. AFP