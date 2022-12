Pardo perdió y Horacio Serpa cumplirá: la próxima semana se afeitará el bigote

Horacio Serpa, director del Partido Liberal, habló en Mañanas BLU sobre los resultados de las más recientes elecciones en el país en las que el candidato de liberalismo para la Alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, quedó ubicado en el segundo lugar y por el cual deberá quitarse su tradicional bigote “para pagar una apuesta”.

Serpa reveló que la próxima semana se afeitará su bigote “porque finalmente dije que si no ganaba Pardo me lo quitaba y hay que cumplir”, agregó que “nunca nadie me ha visto sin él, ni mi esposa, ni mis hijos y mucho menos mis electores”.

Dijo que su familia lo ha apoyado en su decisión pero “por ejemplo Rosita (su esposa) está triste porque el bigote es algo que me ha identificado desde siempre”.

Aseguró que si bien cumplirá con su apuesta, se dejará crecer el bigote nuevamente de inmediato “pero vamos a ver cómo me veo y cómo me ven los que me conocen”.

Sobre los resultados de las elecciones alrededor del país, Serpa afirmó que el liberalismo le ganó a todas las fuerzas políticas “tenemos 10 gobernaciones y colaboramos en la elección de otras siete”.

Afirmó que el Partido Liberal es uno de los grandes ganadores de estas elecciones, “los invito a sumar votos empezando por los 800 mil que sacó Rafael Pardo en Bogotá”.

Agregó que “el liberalismo es una de las principales fuerzas políticas de Colombia y eso quedó demostrado en los resultados de estas elecciones”.