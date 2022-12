Peñalosa gobernará sin estar atado a la política tradicional: Carlos Sandoval

Alianza Verde asegurando que “es un poco más difícil porque el candidato tiene que ir a buscar a las personas, no puede poner a alguien más a hacerlo como hacen muchos”.

Publicidad

Sandoval aseguró que la diferencia principal entre Enrique Peñalosa y los demás candidatos es que “se va a gobernar de forma diferente e independiente, las decisiones no van a estar atadas a la política tradicional que tiene sufriendo al país en muchas formas”.

Agregó que temas como la salud y el agro están “profundamente afectados en el país ya que nunca se hicieron reformas de fondo que los mejoraran por lo que Peñalosa gobernará en pro de ellos sin estar atado a nada”.

Publicidad

En cuanto al tema de la educación, Sandoval aseguró que es “de suma importancia porque es lo que forma a las personas integralmente” por lo cual afirmó que el hecho que Isabel Segovia sea la candidata a la vicepresidencia, “es algo que demuestra la importancia que le queremos dar a esto en la campaña y posteriormente en el Gobierno”.

Publicidad

Del proceso de paz, el estratega dijo que Enrique Peñalosa tiene una visión mucho “más seria” del tema “por lo cual no está de acuerdo con que se use de forma política pero si se entiende que es un tema vital, pero no único, para el futuro del país”.