Pese a investigaciones, Partido Liberal dio aval a candidato en Neiva

Gorky Muñoz Calderón es uno de los cuatro candidatos a la Alcaldía de Neiva para las elecciones de octubre e hizo oficial su inscripción bajo el aval del Partido Liberal . Su nombre parece no tener mucha trascendencia, pero sí los procesos que contra él se adelantan en los juzgados civiles municipales de la capital del Huila y en la Fiscalía por supuesta estafa.

A través de la empresa Asociación de Vivienda Fronteras del Milenio, según testimonios de habitantes de la ciudad, Muñoz invita, desde hace aproximadamente ocho años, a que inviertan dinero para separar un cupo con la promesa de otorgarles viviendas, pero, según los denunciantes, no les cumple.



Un caso fue el de Carolina Barón, quien asegura que el candidato cobra el dinero a través de una funcionaria de la secretaría de Cultura, identificada como Aleida Salinas.



"La persona se llama Aleida Salina, ella trabaja en la secretaría de Cultura. Ella se contactó primero con mi tía. Mi tía le dio 2 millones y yo le di otros 2 millones. El cupo como tal costaba como 5 millones, cuando le dimos el resto de dinero ella dijo que otras personas habían ido a hacerle escándalo y eso le afectaba para la campaña del candidato, entonces eso nos empezó a dar sospecha de que era como estafa", relató.



Solo hasta que Carolina Barón llegó a instancias judiciales es que logró que le devolvieran su dinero.



Blu Radio consultó los 27 procesos en la página de la Rama Judicial , en los cuales los denunciantes giraban letras de cambio con montos desde 50.000 hasta 4 millones de pesos. Un caso específico registrado en el año 2009, da cuenta que la denuncia no solo fue en contra de Gorky Muñoz sino otros integrantes de la junta de Vivienda Comunitaria Fronteras del Milenio.





Al respecto, Gorky Muñoz Calderón aseguró que Aleida Salinas no trabaja para su campaña y que no tiene conocimiento sobre estas denuncias y procesos.



“En ningún momento esa persona trabaja en nuestra campaña. Ha habido varias personas que han querido usar el buen nombre de una organización que ha venido siendo efectiva en la entrega durante más de 15 años de viviendas sin crédito, sin hipoteca y sin deuda. Esta organización opera de manera clara. Ellos aportan inicialmente un dinero y gestionamos el resto a través de subsidios y donaciones. Hasta ahora sé de eso que me están diciendo de demandas laborales en mi contra, o por lo menos si aparece mi nombre ahí”, sostuvo.



Por su parte, el asesor de prensa de Muñoz, Felipe González, aseguró que el candidato es solamente gestor de la Asociación Viviendas Fronteras del Milenio, encargado de buscar los recursos para la construcción de esas viviendas que tarda entre dos y tres años, razón por la cual, indica, algunas personas se retiraron y solicitaron la devolución del dinero invertido. Además, sostiene que los 27 procesos en los juzgados civiles municipales ya fueron archivados en el momento en que cumplieron con la entrega del dinero a las personas.



"Los proyectos duran más o menos dos o tres años en construirse mientras se gestionan los recursos para servicios públicos y subsidios, entonces había personas que se retiraban porque se cansaban de esperar. Como esos recursos estaban en especie de fiducias, donde estaban protegidos para que tuvieran buen uso, se demoraba la entrega y por eso muchas personas iniciaron procesos, pero esos procesos fueron archivados”, aseguró.





Mientras tanto, en la Fiscalía han sido radicados 22 procesos por el delito de estafa en averiguación de responsables.



Pese a estas investigaciones, el Partido Liberal otorgó el aval para su candidatura, que también está apoyada por el senador liberal y exministro de Agricultura (1999-2002), Rodrigo Villalba Mosquera, y además por el Movimiento Mira.

¿Quién es Gorky Muñoz?

Tiene 48 años de edad y se desempeñaba como concejal de Neiva. Estudió bachillerato hasta décimo grado y a los 14 años comenzó a trabajar como albañil en diversos proyectos de construcción. Según recoge una entrevista del Diario del Huila , que data de septiembre de 2014, Muñoz Calderón trabajó como mensajero para Comfamiliar de Huila, ahorró dinero y fundó la organización Fronteras del Milenio que describe como “una asociación para cumplir el sueño de muchas familias”. Así fue como con el apoyo de varios sectores hizo parte del Concejo al que renunció para lanzarse a la Alcaldía.

Sus contendores:

1.Rodrigo Lara Sánchez, hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla. (Alianza Verde)

2.Faiver Hoyos Hernández, periodista deportivo. (Partido de La U)

3.Germán Alberto Bahamón, hermano de la reconocida modelo y presentadora Claudia Bahamón. (Cambio Radical con apoyo del Centro Democrático).