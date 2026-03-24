Petro reconoce que capacidad de FFMM es de 45 %, pero dice que responsabilidad no es de su Gobierno

El presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros que comenzó con un minuto de silencio en honor a los 69 integrantes de la fuerza pública que murieron en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

El mandatario abrió con un análisis sobre la situación de orden público en el país y advirtió que “las circunstancias de conflictividad interna armada siguen vigentes”, al tiempo que reconoció debilidades en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, aunque en esa disminución de fortaleza también se han dado en sus casi cuatro años de gGbierno.

Según Petro, la capacidad actual es del 45 % de lo que debería ser. No obstante, aseguró que esta situación no corresponde únicamente a su administración.

Llevamos 15 años de deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas Afirmó Gustavo Petro.

El jefe de Estado también cuestionó las condiciones del avión siniestrado, señalando que, de acuerdo con los informes preliminares, hubo una cadena de fallas. Por ello, criticó el origen de la aeronave, donada por Estados Unidos, y su antigüedad de 43 años.



“Veo de acuerdo a los informes que hay una cadena de fallas, la primera es: ¿en que estaban? Salvando a un pueblo de otra nación que no nos agradecen. Yo estoy en la Lista OFAC (...) ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad?”, se preguntó el jefe de Estado.

El Presidente @petrogustavo afirmó que Colombia debe fortalecer su capacidad de producción nacional de armamento y reducir la dependencia de compras en el exterior, al señalar que el país debe aprender a fabricar sus propios equipos de defensa.



El mandatario también rindió… pic.twitter.com/4L9muVbAyG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2026

En su intervención, Petro planteó además la necesidad de fortalecer la industria militar nacional, señalando que cada país debería fabricar su propio armamento en la medida en que su desarrollo lo permita.

También puso en duda la efectividad de las políticas de lucha contra el narcotráfico, especialmente por el costo en vidas humanas. En este punto, cuestionó la estrategia de erradicación forzada de cultivos ilícitos implementada durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, la cual, según indicó, dejó 400 muertos y 1.800 heridos, en su mayoría policías.