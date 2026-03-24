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Petro reconoce que capacidad de FFMM es de 45 %, pero dice que responsabilidad no es de su Gobierno

El presidente, además, cuestionó el uso del avión Hércules “para salir de descanso”, dijo durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

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