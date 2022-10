Policía me pidió $2 millones para no hacerme prueba: alcalde de Palmar de Varela

El alcalde de Palmar de Varela, Atlántico, Galdino Orozco, dijo que no son ciertas las acusaciones de la Policía sobre que el funcionario se negó a una prueba de alcoholemia, insultó a los uniformados y dejó su camioneta botada.

Publicidad

“La Policía está mintiendo, hoy me toca decir que la institución de la Policía es una institución corrupta”, comentó.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde Orozco primero dijo que nunca le dijeron que le iban realizar una prueba de alcoholemia.

Publicidad

“En ningún momento me dijeron que me iban a hacer una prueba de alcoholemia. Me pidieron los papeles del carro y uno de ellos me dijo que me iban a sacar del cargo como a Merlano”.

Publicidad

Sin embargo, minutos después aseguró que sí le iban a realizar la prueba, pero que uno de los policías le pidió $2 millones de pesos para no hacérsela.

"Ese policía es un delincuente porque me estaba extorsionando. Ni siquiera tenía con qué hacer una prueba de esas", comentó.

Publicidad

Sobre la denuncia de pasarse un peaje sin pagar, prometió que tiene el recibo. Sin embargo, en un video revelado por el diario El Heraldo se ve cuando cruza el peaje sin pagar.

Publicidad

El comandante de Policía del departamento del Atlántico, coronel Joaquín Buitrago, denunció en las últimas horas el hecho que implica al alcalde Galdino Orozco.

“El policía intenta identificar al señor y quería hacerle una prueba de alcoholemia, pero se niega y el sale de allí rumbo al municipio. Allí deja abandonado su vehículo frente al puesto de Policía”, dijo el comandante de policía del departamento del Atlántico.