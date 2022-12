Por no pagar arriendo, policías de Patillal están a punto de ser desalojados

Los uniformados de la Estación de Policía de Patillal, en el norte de Valledupar, están a punto de ser desalojados por no pagar el arriendo.



Los propietarios del inmueble aseguran que los uniformados les deben más de dos años de arriendo por lo que preparan una demanda para lograr la restitución de la vivienda.



Ricardo Corzo, líder de la comunidad, asegura que tuvieron que intervenir para evitar el desalojo de los miembros de la fuerza pública.



Las autoridades estudian algunos terrenos para mudar la subestación.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A la petición del presidente Juan Manuel Santos para que el procurador Alejandro Ordóñez se mantenga al margen del proceso de paz, Ordóñez publicó las 45 preguntas que tiene con relación a los diálogos de La Habana. Sectores de la Unidad Nacional rechazaron la publicación del cuestionario y consideran que se está poniendo en riesgo la institucionalidad del país.



-Quedó confirmada para el próximo lunes la visita del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a una zona rural del municipio de Yarumal, luego de que tuviera que aplazarla por la presencia de minas antipersonales de las Farc.



-Los habitantes de Tibú, en Norte de Santander, están sin agua, por culpa de la emergencia ambiental que está generando una conexión ilegal en el oleoducto del Norte.



-Las autoridades reportaron la captura de alias ‘Sonia’, la única mujer líder de un frente del ELN.



-Cinco niños de Guapi, Cauca, que habrían sido abusados sexualmente, fueron trasladados al hospital San José de Popayán, para recibir atención médica.



-En aguas del mar pacífico, cerca de Tumaco, cayó un cargamento de 5 toneladas de cocaína.



-Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, protestan contra el rector del centro educativo, por la compra de una carro de 150 millones de pesos para su uso personal.



-Este miércoles, habrá un cara a cara entre el ex alcalde Samuel Moreno y el concejal Carlos Vicente de Roux, en la Procuraduría, para hablar del carrusel de contratos en Bogotá.



-En medio de cánticos y consignas se realiza, a esta hora en Barranquilla, el cortejo fúnebre de los dos hinchas del Junior que murieron en el accidente ocurrido el fin de semana pasado en el Playón, Santander.



-Miles de campesinos se tomarán la ciudad de Mocoa, en Putumayo, para protestar contra el gobierno por el incumplimiento de pactos suscritos en septiembre del año pasado.



-Una comunidad del sur-occidente de Cartagena adelanta un plantón contra los violentos y reclama acciones más efectivas de la fuerza pública.



-El presidente Nicolás Maduro anunció que ya está muy cerca de lograr la meta de los 10 millones de firmas que piensa entregarle al presidente Barack Obama durante la Cumbre de las Américas en Panamá.



-La Corte Penal Internacional se pronunció acerca de los crímenes cometidos por el Estado Islámico en Siria y en Irak y pidió a la comunidad internacional no permitir que estos abusos queden impunes.