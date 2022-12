Presidencia de Robledo nos llama la atención desde cualquier contexto: uribismo

del Senado porque “no le conviene al país que el Congreso lo lidere un político de la mermelada” y explicó que su líder político Álvaro Uribe no está interesado en dirigir el legislativo.

Publicidad

“El (ex) presidente Uribe ya ha tenido todos los honores que un hombre puede aspirar y yo creo que él no tiene el menor interés en ocupar la Presidencia del Congreso como no lo tiene nadie de la bancada, de manera que habríamos buscado un nombre como el del senador Robledo que nos parece que representa una política recta, digna, una política de ideas y no de mermelada y corrupción que es lo que le hace tanto daño a nuestra democracia”.

Aseguró que “guardando todas nuestras distancias ideológicas”, buscarán acuerdos con todos los opositores del Gobierno de Juan Manuel Santos, tal como lo hace el senador Robledo, porque “aunque tenga pensamientos diferentes sabemos que no está untado de la mermelada del Gobierno”.

Publicidad

Sin embargo, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, rechazó la propuesta del Centro Democrático de buscar la Presidencia del Congreso.

Publicidad

Dijo que no le gustó la idea del uribismo y aseguró que “el Polo no hará alianzas con el Centro Democrático”, por lo que ratificó la posición del partido de izquierda de ser oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos y al urubismo.

“Nuestras diferencias con el santismo y el Centro Democrático son enormes, por lo que la posibilidad de una alianza con el Centro Democrático no tiene ninguna viabilidad”, finalizó.