Programa completo Mañanas BLU 15 de enero de 2015

Cúcuta y Quindío inician con pie derecho los cuadrangulares del ascenso: Cúcuta Deportivo, que derrotó el pasado miércoles por 3-0 al Real Cartagena, asumió con tres puntos el liderato de los cuadrangulares de ascenso del fútbol colombiano que premiará al primero de cada grupo con volver a la primera división, que a partir de este año contará con 20 equipos.

¡Impactante! Conductora arrolla a policía de tránsito en Medellín: Una conductora, al aparecer en estado en estado de embriaguez, arrolló a un agente de tránsito en Medellín luego de que este le pidiera detenerse por pasarse varios semáforos en rojo.

Pese a tener casa por cárcel, diputada Cano llegó a la Asamblea de Antioquia: La diputada Ángela María Cano, pese a estar investigada y ser cobijada con medida de aseguramiento en detención domiciliaria, asistió el miércoles a las sesiones en la Asamblea de Antioquia.

Habitantes de El Pital aseguran que hay presencia de ovnis en el municipio: Los habitantes de El Pital, Huila, aseguran que es constante la aparición de ovnis en el municipio.

Colombia se estrenará este jueves ante Uruguay en el Sudamericano Sub-20: La segunda jornada del Campeonato Sudamericano Sub'20 pone en acción este jueves a tres de los potenciales ganadores del torneo y máximos favoritos del grupo B, Brasil, Uruguay y Colombia, por palmarés y calidad de sus jugadores.

Tras 20 años de funcionamiento, desaparece la cárcel de Tolemaida: Este jueves muere el centro militar penitenciario de Tolemaida luego de 20 años de funcionamiento.

Tras varios escándalos, salen varios directivos del Servicio Secreto de Obama: El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente de Estados Unidos, anunció una reorganización este miércoles con la salida de varios de sus directivos, tras una serie de escándalos e incidentes que empañaron su imagen.

Papa Francisco llega a Filipinas, el país con más católicos de Asia: El papa Francisco llegó a Filipinas, el país con mayor número de católicos de Asia, para una visita en la que se prevé que millones de ciudadanos asistan a los actos y sepelios programados.

Cuatro personas fueron víctima de sicariato en la noche del miércoles en Bogotá: En la noche del miércoles se registraron dos hechos de sicariato en el centro y sur de Bogotá, sucesos en los que murieron cuatro personas.

¿Hijo de Cristiano Ronaldo prefiere a Messi? Reveladora confesión del portugués: En redes sociales circula un video en el backstage de la gala del Balón del Oro en donde se ve al hijo de Cristiano Ronaldo que corre a saludar a Messi cuando este hace presencia.

Video: Atleta australiana publica cómo es su sensual entrenamiento: Michelle Jenneke es una bella vallista australiana que causa sensación en Internet tras publicar un video en el que muestra como realiza su entrenamiento.

¿MinDefensa contradice a Santos en cuanto a posibilidad de cese biltareal?: Los panelistas de Mañanas BLU analizan el discurso del presidente Juan Manuel Santos en donde plantea iniciar lo más pronto posible la discusión del cese al fuego bilateral y definitivo, y además la respuesta del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien parece contradecirlo.

Ejército confirma que Farc instaló explosivos cerca a colegio en Caquetá: El general Gabriel Pinilla, comandante de la Sexta División del Ejército, confirmó en diálogo con Mañanas BLU que en los últimos días las tropas del Ejército localizaron en un área próxima a una escuela unos explosivos instalados por las Farc en la vereda Puerto Amor, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Películas, actores, directores y productores: estos son los nominados a los Óscar: Birdman, Boyhood, American Sniper, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything y Whiplash son las elegidas para disputar el Óscar a la mejor película en la 87 edición de esos premios, anunció este jueves la Academia de Hollywood.

Crónica de Antonio Navarro y su primera carrera de taxista con Felipe Zuleta: En su primer día como taxista, el senador Antonio Navarro Wolff madrugó y recogió al periodista de Blu Radio Felipe Zuleta a las 4:45 de la mañana para transportarlo hasta las instalaciones de Caracol Televisión.

¡Atención mujeres! Cristiano Ronaldo estaría soltero nuevamente: La modelo Irina Shayk, novia del delantero portugués Cristiano Ronaldo, no lo acompañó en la gala del Balón de Oro, lo que aumentó los rumores sobre un posible rompimiento de la relación.

Homicidios en Bogotá podrían ser retaliaciones contra Policía: Gral. Guatibonza: El comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza, manifestó que los homicidios que se registraron en la noche del miércoles en dos localidades de Bogotá, podrían tratarse de retaliaciones contra la Policía tras las capturas hechas y desarticulación de bandas criminales.

Maduro debe renunciar para que Venezuela salga de crisis: María Corina Machado: La diputada María Corina Machado aseguró en Mañanas BLU que junto a otros líderes de la oposición le están pidiendo al presidente Nicolás Maduro que se haga a un lado para que Venezuela salga de la crisis económica que afronta desde el año pasado.

Cristiano Ronaldo reconocido como el mejor jugador portugués del siglo: Cristiano Ronaldo fue elegido el miércoles mejor jugador portugués del siglo, en una gala en la que se celebraba el centésimo anniversario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), dos días después de haber recibido su tercer Balón de Oro, precediendo en la clasificación a Eusebio y Luis Figo.

Fotos: Líderes mundiales sentados en el inodoro, según Cristina Guggeri: La artista italiana Cristina Guggeri presentó una exposición de fotomontajes digitales que humaniza a varios líderes políticos y religiosos de todo el mundo mostrándolos sentados en el inodoro.

Nos marcan en el brazo para poder comprar: venezolanos en supermercados: En un recorrido de Blu Radio por varios supermercados de Venezuela, quedó en evidencia que la crisis por el desabastecimiento de alimentos y productos aumenta día a día.

EE.UU. anuncia flexibilización de viajes y comercio con el Gobierno cubano: Estados Unidos implementará a partir del viernes nuevas regulaciones que facilitarán los viajes y el comercio de estadounidenses con Cuba, anunció este jueves el Departamento del Tesoro.

Libertad de expresión no da derecho a insultar la religión del prójimo: Papa: El papa Francisco afirmó este jueves que asesinar en nombre de Dios es una "aberración", pero insistió en que "la libertad de expresión" no da derecho a "insultar" la religión del prójimo.

Dilian Francisca Toro, la apuesta de La U a Gobernación del Valle Dilian Francisca Toro: En medio de la posesión de la nueva mesa directiva del partido de La U, conformada por el senador Roy Barreras, el representante a la Cámara Berner Zambrano y el presidente del Congreso José David Name, se abordó el tema de lo que serán los avales y las alianzas que podría realizar esta colectividad de cara a las elecciones locales y regionales de octubre de este año.

Remodelación del Coliseo El Campín duraría 24 meses: Con un presupuesto de 70.000 millones de pesos, se aprobó la alianza público-privada para la remodelación del Coliseo Cubierto El Campín de Bogotá.

